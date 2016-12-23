Джонсон призвал немедленно допустить наблюдателей ООН в восточный Алеппо

ЛОНДОН, 23 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. МИД Великобритании призывает немедленно допустить наблюдателей ООН в восточную часть сирийского города Алеппо, говорится в заявлении британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Город Алеппо на северо-западе Сирии был ранее полностью освобожден от боевиков различных формирований, контролировавших его восточную часть с 2012 года.

Джонсон напомнил, что Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию 2328 о проведении международного мониторинга за эвакуацией мирных жителей из сирийского Алеппо и немедленном оказании гуманитарной помощи населению. Однако представители ООН до сих пор не допущены в восточную часть города, констатирует Джонсон.

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"Это неприемлемо, что ООН до сих пор не предоставлен доступ в восточную часть Алеппо для оказания помощи оставшимся гражданам и осуществления мониторинга. Режим и те, кто его поддерживают, должны немедленно выполнить свои обязательства и соблюсти резолюцию Совета Безопасности ООН 2328, чтобы убедиться, что все гражданское население защищено", — приводятся слова министра в заявлении.

По мнению Джонсона, полный контроль сирийской армии над Алеппо не означает полную победу, так как "жестокий режим (президента Сирии Башара) Асада не способен объединить Сирию и привнести стабильность".

Глава британского МИД также добавил, что существует только один способ положить конец данному конфликту — политическое урегулирование на основе перехода от режима Асада.

Международное сообщество, включая Россию и Иран, по мнению Джонсона, "должно поддержать общенациональное прекращение боевых действий, чтобы помочь создать условия для политического урегулирования".

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