Клинцевич сравнил направление военных полицейских в Алеппо с практикой СССР

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Направление батальона военной полиции в Алеппо является обычной практикой в "горячих точках" и местах конфликтов, СССР придерживался такой практики в Афганистане, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, ветеран Афганистана Франц Клинцевич.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что РФ для поддержания порядка на освобожденных территориях в четверг вечером ввела в Алеппо батальон военной полиции.

"Это обычная практика (направление батальона военной полиции), та же, что и в Афганистане", — сказал он.

Ранее сенатор сообщил РИА Новости, что этот батальон является мотострелковой частью и насчитывает 300-400 человек.