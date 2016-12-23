Переговоры в Астане помогут добиться мира в Сирии, надеются в Турции

АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. Переговоры по Сирии в Астане, которые планируется провести по инициативе РФ, убедят США и ЕС принять участие в сирийском урегулировании, заявил агентству Sputnik турецкий депутат Сельчук Оздаг.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, она может дополнить женевские переговоры. С предложением согласился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Переговоры в Астане — очень важный шаг, они побудят США и Евросоюз признать необходимость прекратить кровопролитие и добиться мира в Сирии как можно скорее", — сказал Оздаг, представляющий правящую Партию справедливости и развития.

Он отметил, что считает необходимым участие США и ЕС в сирийском урегулировании, так как инициативы России, Ирана и Турции "не хватит для достижения мира в Сирии".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что точной даты для переговоров в Астане пока нет, ведется их подготовка. По информации СМИ, ожидается, что во встрече примут участие представители сирийских властей и действующей на местах вооруженной оппозиции, участие ВКП не предполагается.

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