Клинцевич рассказал о целях батальона военной полиции в Алеппо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Введенный в четверг вечером в Алеппо батальон военной полиции РФ поможет организовать и сопровождать процесс политического урегулирования в Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что РФ для поддержания порядка на освобожденных территориях в четверг вечером ввели в Алеппо батальон военной полиции.

"Этот батальон также поможет организовать и сопровождать процесс политического урегулирования", — сказал сенатор.

По его словам, батальон является мотострелковой частью и насчитывает около 300-400 человек.

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