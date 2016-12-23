Клинцевич рассказал о целях батальона военной полиции в Алеппо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Введенный в четверг вечером в Алеппо батальон военной полиции РФ поможет организовать и сопровождать процесс политического урегулирования в Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Этот батальон также поможет организовать и сопровождать процесс политического урегулирования", — сказал сенатор.
По его словам, батальон является мотострелковой частью и насчитывает около 300-400 человек.
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