В СФ разъяснили решение по использованию полицейского батальона в Алеппо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отдельного решения Совета Федерации на использование батальона военной полиции в Алеппо не требуется, это уже предусмотрено данным в сентябре 2015 года согласием Совфеда на использование вооруженных сил РФ в Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что РФ для поддержания порядка на освобожденных территориях в четверг вечером ввели в Алеппо батальон военной полиции.

"Отдельное согласие Совета Федерации (на батальон — ред.) не требуется, использование вооруженных сил РФ на территории Сирии уже предусмотрено в постановлении нашей палаты в сентябре 2015 года", — сказал Джабаров.

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