Путин по телефону поздравил Асада с освобождением Алеппо от боевиков

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с сирийским коллегой Башаром Асадом, поздравил его с освобождением Алеппо от боевиков и отметил, что необходимо сосредоточить усилия на вопросах мирного урегулирования кризиса, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин связался по телефону с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом и поздравил его с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков. Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии", — говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что "теперь главная задача – сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>