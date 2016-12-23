Срок переговоров по Сирии в Астане пока не определен, сообщил Песков

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Срок проведения встречи в Астане между конфликтующими сторонами Сирии пока не определен, ведется подготовка встречи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По срокам я бы сейчас ничего говорить не стал. Сейчас ведутся контакты, ведется подготовка вот этой встречи в Астане. Сегодня у президента запланированы серия важных телефонных разговоров международных", — сказал Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, касаются ли разговоры этой темы, он ответил "в том числе".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

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