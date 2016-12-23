МККК осудил атаку на больницу в Алеппо, в которой погибли российские медики

ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста (МККК) осуждает атаку на больницу в Алеппо, в результате которой погибли российские медсестры, считает любое нападение на госпиталь неприемлемым, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

"Эта атака привела к гибели двух очень важных гуманитарных сотрудников – двух медсестер, которые были убиты. И я хотел бы вновь принести соболезнования, которые мы передали в Россию. Я также хотел бы публично заявить, что мы, конечно, сожалеем о подобных атаках, мы осуждаем атаки на госпитали и считаем это неприемлемым", — сказал он.

Маурер отметил, что делегация МККК в Сирии сразу же приехала на место обстрела госпиталя.

"Для МККК бомбардировка любого госпиталя в любом месте является неприемлемым действием. И мы, конечно, печалимся обо всех жертвах этого конфликта", — подчеркнул президент МККК.

В начале декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что боевики так называемой сирийской оппозиции нанесли удар по развернутому в сирийском Алеппо российскому мобильному военному госпиталю, двое российских военнослужащих-медиков погибли, один ранен. Обе женщины — военные медики, погибшие при обстреле — служили в госпитале в Биробиджане. У них остались семьи и дети.

Кроме российских медиков, пострадали и местные жители, прибывшие на прием. В Международном комитете Красного креста (МККК) заявили, что атаки на больницы в Алеппо свидетельствуют о том, что стороны конфликта не в состоянии выполнять свою обязанность защищать медицинских работников.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что указом президента РФ Орденами мужества награждены пятеро раненных и погибших в Сирии медиков и военнослужащих, включая Галину Михайлову и Надежду Дураченко.

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