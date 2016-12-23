МККК осудил атаку на больницу в Алеппо, в которой погибли российские медики

16:4823.12.2016
(обновлено: 17:04 23.12.2016)
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ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста (МККК) осуждает атаку на больницу в Алеппо, в результате которой погибли российские медсестры, считает любое нападение на госпиталь неприемлемым, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.
"Эта атака привела к гибели двух очень важных гуманитарных сотрудников – двух медсестер, которые были убиты. И я хотел бы вновь принести соболезнования, которые мы передали в Россию. Я также хотел бы публично заявить, что мы, конечно, сожалеем о подобных атаках, мы осуждаем атаки на госпитали и считаем это неприемлемым", — сказал он.
Маурер отметил, что делегация МККК в Сирии сразу же приехала на место обстрела госпиталя.
"Для МККК бомбардировка любого госпиталя в любом месте является неприемлемым действием. И мы, конечно, печалимся обо всех жертвах этого конфликта", — подчеркнул президент МККК.
В начале декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что боевики так называемой сирийской оппозиции нанесли удар по развернутому в сирийском Алеппо российскому мобильному военному госпиталю, двое российских военнослужащих-медиков погибли, один ранен. Обе женщины — военные медики, погибшие при обстреле — служили в госпитале в Биробиджане. У них остались семьи и дети.
Кроме российских медиков, пострадали и местные жители, прибывшие на прием. В Международном комитете Красного креста (МККК) заявили, что атаки на больницы в Алеппо свидетельствуют о том, что стороны конфликта не в состоянии выполнять свою обязанность защищать медицинских работников.
Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что указом президента РФ Орденами мужества награждены пятеро раненных и погибших в Сирии медиков и военнослужащих, включая Галину Михайлову и Надежду Дураченко.
Полностью интервью с президентом МККК Петером Маурером читайте на сайте ria.ru >>
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Пепелище на месте российского госпиталя в Алеппо
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил в понедельник, что боевики так называемой сирийской "оппозиции" нанесли удар по развернутому в Алеппо российскому мобильному военному госпиталю.
У боевиков, атаковавших российский госпиталь, были его координаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При обстреле госпиталя погибли две медсестры - старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, тяжело ранен врач, профессор кафедры детских болезней Военно-медицинской академии им. Кирова Вадим Арсентьев.
"Обстрел был прицельный", - уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В результате обстрела госпиталя пострадали также местные жители, которые пришли на прием.
В Минобороны России случившееся расценивают как спланированное убийство, ответственность за которое несет так называемая умеренная оппозиция и ее покровители на Западе.
Дмитрий Песков выразил сожаление, что мировое сообщество, в том числе США, "более чем скромно" реагирует на удар по российскому госпиталю.
Ранее представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что ведомство осуждает любые нападения на госпитали, но "не может подтвердить" факт обстрела из-за сложной ситуации с боевыми действиями в Алеппо.
Министр обороны Сергей Шойгу распорядился оказать помощь семьям военнослужащих, погибших при обстреле российского мобильного госпиталя.
Дамаск решительно осуждает обстрел мобильного госпиталя РФ в Алеппо, говорится в распространенном во вторник заявлении МИД САР.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал атаку на российский военный госпиталь в Алеппо "спланированной акцией".