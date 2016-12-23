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Война в Сирии
Война в Сирии

МККК осудил атаку на больницу в Алеппо, в которой погибли российские медики

Тема:
Обстрел российского мобильного госпиталя в Алеппо (69)
16:4823.12.2016
(обновлено: 17:04 23.12.2016)
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Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела. Декабрь 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian

ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста (МККК) осуждает атаку на больницу в Алеппо, в результате которой погибли российские медсестры, считает любое нападение на госпиталь неприемлемым, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

Открытие мемориальной доски в Алеппо в честь погибших российских медиков. 14 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В Алеппо установили мемориальную доску в память о российских медиках

"Эта атака привела к гибели двух очень важных гуманитарных сотрудников – двух медсестер, которые были убиты. И я хотел бы вновь принести соболезнования, которые мы передали в Россию. Я также хотел бы публично заявить, что мы, конечно, сожалеем о подобных атаках, мы осуждаем атаки на госпитали и считаем это неприемлемым", — сказал он.

Маурер отметил, что делегация МККК в Сирии сразу же приехала на место обстрела госпиталя.

"Для МККК бомбардировка любого госпиталя в любом месте является неприемлемым действием. И мы, конечно, печалимся обо всех жертвах этого конфликта", — подчеркнул президент МККК.

В начале декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что боевики так называемой сирийской оппозиции нанесли удар по развернутому в сирийском Алеппо российскому мобильному военному госпиталю, двое российских военнослужащих-медиков погибли, один ранен. Обе женщины — военные медики, погибшие при обстреле — служили в госпитале в Биробиджане. У них остались семьи и дети.

Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© REUTERS/ SANA
Советник де Мистуры назвал трагедией гибель российских медиков в Алеппо
Кроме российских медиков, пострадали и местные жители, прибывшие на прием. В Международном комитете Красного креста (МККК) заявили, что атаки на больницы в Алеппо свидетельствуют о том, что стороны конфликта не в состоянии выполнять свою обязанность защищать медицинских работников.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее, что указом президента РФ Орденами мужества награждены пятеро раненных и погибших в Сирии медиков и военнослужащих, включая Галину Михайлову и Надежду Дураченко.

Полностью интервью с президентом МККК Петером Маурером читайте на сайте ria.ru >>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Пепелище на месте российского госпиталя в Алеппо
Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил в понедельник, что боевики так называемой сирийской "оппозиции" нанесли удар по развернутому в Алеппо российскому мобильному военному госпиталю.
Российский военный на месте обстрела мобильного госпиталя Министерства обороны РФ в Алеппо, Сирия
© AP Photo/ Hassan Ammar
У боевиков, атаковавших российский госпиталь, были его координаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российские военные на месте обстрела мобильного госпиталя Министерства обороны РФ в Алеппо, Сирия
© AP Photo/ Hassan Ammar
При обстреле госпиталя погибли две медсестры - старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, тяжело ранен врач, профессор кафедры детских болезней Военно-медицинской академии им. Кирова Вадим Арсентьев.
Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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"Обстрел был прицельный", - уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В результате обстрела госпиталя пострадали также местные жители, которые пришли на прием.
Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© REUTERS/ SANA
В Минобороны России случившееся расценивают как спланированное убийство, ответственность за которое несет так называемая умеренная оппозиция и ее покровители на Западе.
Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Дмитрий Песков выразил сожаление, что мировое сообщество, в том числе США, "более чем скромно" реагирует на удар по российскому госпиталю.
Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© AFP 2016/ George Ourfalian
Ранее представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что ведомство осуждает любые нападения на госпитали, но "не может подтвердить" факт обстрела из-за сложной ситуации с боевыми действиями в Алеппо.
Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Министр обороны Сергей Шойгу распорядился оказать помощь семьям военнослужащих, погибших при обстреле российского мобильного госпиталя.
Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© REUTERS/ SANA
Дамаск решительно осуждает обстрел мобильного госпиталя РФ в Алеппо, говорится в распространенном во вторник заявлении МИД САР.
Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ в Алеппо после обстрела
© AFP 2016/ George Ourfalian
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал атаку на российский военный госпиталь в Алеппо "спланированной акцией".
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