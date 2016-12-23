Власти рассмотрят соглашение по базе ВМФ в Тартусе в приоритетном порядке

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Парламент рассмотрит соглашение по базе ВМФ в Тартусе в приоритетном порядке, с учетом важности соглашения и необходимости его скорейшего вступления в силу, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал распоряжение о подписании соглашения с Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ в сирийском городе Тартус, документ опубликован на сайте Кремля.

"Все зависит исключительно от сроков подписания и внесения (документа) в Госдуму. Уверен, что с учетом важности соглашения и необходимости его скорейшего вступления в силу, и Госдума, и Совет Федерации рассмотрят этот документ в приоритетном порядке", — отметил Косачев.

Положения соглашения регулируют вопросы, касающиеся расширения территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры, а также определяется порядок захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии, отмечается в справке к документу.

Соглашением определяется статус личного состава пункта материально-технического обеспечения ВМФ России, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.

Минобороны РФ в октябре заявило о намерении создать постоянную военно-морскую базу в сирийском Тартусе. Как сообщал РИА Новости председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров, с появлением у РФ полноценной базы в Сирии численность средиземноморской группировки ВМФ может быть увеличена.

Позже источник РИА Новости в российском парламенте сообщил, что соглашение о размещении в Тартусе базы ВМФ будет заключено на 49 лет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>