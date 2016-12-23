Урегулирование ситуации в Сирии невозможно без участия США, считает Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Большую роль в освобождении Алеппо, помимо России, Турции и Ирана, сыграл и президент САР Башар Асад; урегулирование в Сирии невозможно и без такого игрока, как США, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Это (освобождение Алеппо) крупнейшая в современном мире гуманитарная акция, она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства, и при нашем самом активном участии, но, разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом САР Асадом и его сотрудниками, поэтому практика, жизнь показала, что такой формат (Россия-Турция-Иран) востребован, и мы, конечно, будем его дальше развивать", — заявил Путин.

Он добавил, что "не забывал интересы и участие других стран региона, это и Иордания, и Саудовская Аравия, это, конечно, и Египет, но,безусловно, без такого глобального игрока, как США, тоже было бы неправильно решать вопросы подобного рода, поэтому мы готовы работать со всеми", — заявил российский президент.

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