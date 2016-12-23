Путин: освобождение Алеппо было бы невозможно без участия России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президенты Турции и Ирана сыграли большую роль в освобождении сирийского Алеппо, но без РФ освобождение города было бы невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поэтому все это сотрудничество в трехстороннем формате, безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблемы вокруг Алеппо. Причем, что чрезвычайно важно, особенно на завершающем этапе без боевых действий", — добавил Путин.

Российский президент также отметил, что без участия России "это было бы просто невозможно".

Ранее в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.

Главы МИД РФ, Ирана и Турции провели трехсторонние переговоры 20 декабря в Москве по Сирии. По итогам было принято совместное заявление, в котором, в частности, было заявлено о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Как заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у Москвы, Тегерана и Анкары нет скрытой повестки дня по Сирии, и секрета из содержания достигнутых договоренностей никто не делает. Он также отметил, что судьба президента Сирии Башара Асада в переговорах не обсуждается, этот вопрос сейчас совершенно неактуален, и есть более неотложные вещи: доставка гумпомощи и возобновление политического процесса. По его словам, не все в договоренностях могло понравиться некоторым в США и Евросоюзе, однако Западу "придется смириться и исходить из того, что такова новая реальность"

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