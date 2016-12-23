Путин рассказал о последнем этапе освобождения Алеппо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Одним из главных факторов, свидетельствующих об успехе операции по освобождению Алеппо, является то, что ее последний этап проходил без боевых действий, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Причем, что чрезвычайно важно на завершающем этапе (освобождения Алеппо) — без боевых действий. Мы выводили тысячи, десятки тысяч, и не только радикально настроенные группировки, но и женщин и детей, речь идет о 100 тысячах людей, которые были выведены из Алеппо", — сказал президент.

Путин отметил, что успешное завершение операции по освобождению Алеппо стало возможным благодаря усилиям, предпринимаемым Россией, Турцией и Ираном, а также решительному настрою сирийского руководства.

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