Путин подписал распоряжение о размещении авиагруппы ВКС в Сирии
13:2823.12.2016
(обновлено: 13:46 23.12.2016)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подписании протокола к соглашению между РФ и Сирией о размещении авиагруппы ВКС РФ в САР, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте Кремля.
"Принять предложение правительства РФ о подписании протокола к соглашению между РФ и Сирийской Арабской республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской республики от 26 августа 2015 года", — говорится в тексте документа.
Минобороны РФ поручено провести с участием МИД России переговоры с сирийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанный протокол, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.
Как отмечается на сайте Кремля, положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы ВС РФ, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования.
Кроме того, протоколом уточняется статус личного состава российской авиационной группы ВС РФ, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.
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