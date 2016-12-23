Шойгу: из восточного Алеппо вывели почти 34 тысячи человек

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, было выведено из восточной части Алеппо в ходе "крупнейшей гуманитарной операции", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведено почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.

"Какая-то часть из них, большая часть, была амнистирована в соответствии с решением президента Асада", — отметил министр.

В ходе второго этапа операции с 15 декабря были прекращены боевые действия, "чтобы обеспечить крупнейшую гуманитарную операцию, которая заключалась в выводе радикально настроенных элементов и членов их семей", напомнил министр.

"В результате этого этапа удалось создать с нашими турецкими и иранскими коллегами и, конечно, с сирийскими властями условия для выхода в течение этих дней почти 34 тысячи человек — почти 14 тысяч из них это мужчины, примерно 8,5 тысяч детей и столько же женщин", — рассказал глава Минобороны.

По его словам, "операция обеспечивалась в течение круглых суток группой офицеров Вооруженных сил РФ, маршруты прохода контролировали беспилотники и web-камеры на пунктах выхода".

Кроме того, добавил министр, семь комендантских постов контролировали всю трассу для вывода боевиков, на ней было сосредоточено почти 300 автобусов и около 400 машин скорой помощи.

"Мы постарались привлечь к этой работе всех представителей ООН, международных организаций, которые находились в этом районе, самую большую помощь оказали Международный красный крест и Всемирная организация здравоохранения. От этих двух структур участие в операции принимали почти 60 специалистов", — сказал Шойгу.

Следующей важной частью операции, подчеркнул глава Минобороны, стало разминирование: "Чтобы обеспечить безопасный выход из этих коридоров, мы вынуждены были обеспечить разминирование ряда территории, ранее заминированных боевиками".

"Это непростая работа с учетом погодных условий", — отметил Шойгу.

Таким образом, сейчас операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, отметил глава Минобороны.

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