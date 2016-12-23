Российские врачи оказывают помощь более 150 жителям Алеппо ежедневно
12:1723.12.2016
(обновлено: 12:20 23.12.2016)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские врачи ежедневно оказывают медицинскую помощь более 150 жителям освобожденного Алеппо (Сирия), сообщил в пятницу начальник лор-отделения 411 военного госпиталя Олег Гурьян.
"Мы каждый день перевязываем, лечим и осматриваем более 100-150 человек", — сказал Гурьян в интервью телеканалу "Россия 24"
.
Врач отметил, что большинство пострадавших приходят к российским врачам с взрывными, огнестрельными ранениями. По его словам, вышедшие из восточных районов Алеппо пострадавшие долгое время, в течение пяти-семи дней, не могли получить медицинскую помощь, из-за чего у многих развились гнойные патологии.
В Восточном Алеппо развернуто два военных госпиталя Минобороны РФ и МЧС. Всего помощь получили помощь почти три тысячи мирных жителей.
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Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
Операция по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей завершена, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Отмечается, что российским Центром примирения вывезено за пределы Алеппо более 4,5 тысячи боевиков и 337 раненых.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Всего за время проведения операции из восточных кварталов города российским Центром примирения вывезено более 9,5 тысяч человек.
Боевики и мирные жители восточного Алеппо фотографируют колонну эвакуированных.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Автобусы и машины скорой помощи для эвакуации боевиков и мирных жителей восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация вооруженных повстанцев из восточного Алеппо.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.