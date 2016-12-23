Российские врачи оказывают помощь более 150 жителям Алеппо ежедневно

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские врачи ежедневно оказывают медицинскую помощь более 150 жителям освобожденного Алеппо (Сирия), сообщил в пятницу начальник лор-отделения 411 военного госпиталя Олег Гурьян.

"Мы каждый день перевязываем, лечим и осматриваем более 100-150 человек", — сказал Гурьян в интервью телеканалу "Россия 24"

Врач отметил, что большинство пострадавших приходят к российским врачам с взрывными, огнестрельными ранениями. По его словам, вышедшие из восточных районов Алеппо пострадавшие долгое время, в течение пяти-семи дней, не могли получить медицинскую помощь, из-за чего у многих развились гнойные патологии.

В Восточном Алеппо развернуто два военных госпиталя Минобороны РФ и МЧС. Всего помощь получили помощь почти три тысячи мирных жителей.

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