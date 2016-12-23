Шойгу: освобождение Алеппо создает условия для прекращения огня в Сирии
12:0823.12.2016
(обновлено: 12:24 23.12.2016)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу навстрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр обороны доложил президенту о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.
"Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии", — сказал глава Минобороны.
Освобожденные от боевиков кварталы Алеппо
Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, заявил 13 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Сирийская армия провела ранее наступление в восточных районах Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон во вторник сообщил, что сирийские власти полностью контролируют более 98% территории Алеппо.
Без малого 6 тысяч мирных жителей выведено за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил 14 декабря, что до 50 тысяч гражданских лиц могут оставаться в восточном Алеппо под контролем боевиков.
Мирные жители из освобожденных районов Алеппо размещаются в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.
Свыше 360 боевиков сложили оружие и вышли в западную часть Алеппо за сутки, 329 из них амнистированы, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Среди шести тысяч мирных жителей, выведенных за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, свыше 2,2 тысячи - дети.
Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Освобожденный квартал восточного Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
За сутки разминирована территория общей площадью 16 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 45 зданий, а также 8,7 километра автодорог.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.
К утру среды переброска последней группы боевиков из восточного Алеппо пока не началась. В городе всю ночь и утро соблюдается режим прекращения огня. Ни в одном из кварталов Алеппо не слышно взрывов и стрельбы, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.