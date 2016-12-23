Шойгу: гуманитарные организации не торопятся работать в Алеппо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Возвращение мирных граждан в сирийский Алеппо идет очень активно, но гуманитарные организации в город не торопятся, констатировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Идет очень активное возвращение мирных граждан, наши специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — доложил Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что "на сегодняшний день имеются все возможности для допуска сюда гуманитарных конвоев, о которых мы так много говорили". "Точнее, мы такую возможность видим, но желания не видим", — сказал министр.

Он также доложил, что "для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции".

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