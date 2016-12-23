Шойгу: гуманитарные организации не торопятся работать в Алеппо
12:0523.12.2016
(обновлено: 12:23 23.12.2016)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Возвращение мирных граждан в сирийский Алеппо идет очень активно, но гуманитарные организации в город не торопятся, констатировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Идет очень активное возвращение мирных граждан, наши специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — доложил Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что "на сегодняшний день имеются все возможности для допуска сюда гуманитарных конвоев, о которых мы так много говорили". "Точнее, мы такую возможность видим, но желания не видим", — сказал министр.
Он также доложил, что "для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции".
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Освобожденные от боевиков кварталы Алеппо
Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, заявил 13 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Сирийская армия провела ранее наступление в восточных районах Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон во вторник сообщил, что сирийские власти полностью контролируют более 98% территории Алеппо.
Без малого 6 тысяч мирных жителей выведено за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил 14 декабря, что до 50 тысяч гражданских лиц могут оставаться в восточном Алеппо под контролем боевиков.
Мирные жители из освобожденных районов Алеппо размещаются в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.
Свыше 360 боевиков сложили оружие и вышли в западную часть Алеппо за сутки, 329 из них амнистированы, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Среди шести тысяч мирных жителей, выведенных за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, свыше 2,2 тысячи - дети.
Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Освобожденный квартал восточного Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
За сутки разминирована территория общей площадью 16 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 45 зданий, а также 8,7 километра автодорог.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.
К утру среды переброска последней группы боевиков из восточного Алеппо пока не началась. В городе всю ночь и утро соблюдается режим прекращения огня. Ни в одном из кварталов Алеппо не слышно взрывов и стрельбы, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.