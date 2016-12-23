ВКП не разочарован отсутствием приглашения на встречу по Сирии в Астане

КАИР, 23 дек — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции не испытывает разочарования из-за отсутствия приглашения на межсирийскую встречу, которая, как ожидается, пройдет в Астане в середине января, сообщил агентству Sputnik представитель комитета Рияд Наасан Ага.

"У нас нет комментариев по этому поводу, ни разочарования, ни возмущения. Это дело России, кого приглашать", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице. По информации СМИ, ожидается, что во встрече примут участие представители сирийских властей и действующей на местах вооруженной оппозиции, участие ВКП не предполагается.

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