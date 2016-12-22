В Сирии за сутки зафиксированы 25 нарушений перемирия со стороны боевиков

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. За сутки в сирийских провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Деръа и Латакия зафиксированы 25 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"За сутки зафиксировано 25 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Деръа и Латакия", — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что в провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли населенные пункты Джаубар, Бала-эль-Кадима, Кабун, Мазраад-Махмуд, Хараста и район Басатин-эль-Канават в городе Дамаск.

Военное ведомство сообщает, что формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо и населенный пункт Икко в провинции Латакия. По данным Минобороны РФ, группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ансари, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Эль-Амрия и торговый центр Кастелло в городе Алеппо.

Центр по примирению также сообщает, что в провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Джаубар, Кабун, Кепта, Хауш-Насри, Хауш-эш-Шалак, Хауш-Харабу и Хауш-эль-Фаддалия. Как отмечает российское военное ведомство, в провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Корназ и Хамамият, в провинции Деръа обстрелам подвергся населенный пункт Шейх-Мискин.

Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.