Источник: у ООН есть доступ в большинство районов восточного Алеппо

ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Доступ для представителей ООН есть в подавляющее большинство районов восточного Алеппо, его необходимо использовать для гуманитарных поставок, заявил РИА Новости дипломатический источник, близкий к целевым группам МГПС в Женеве.

"Представители офиса ООН в Дамаске констатируют, что в целом в подавляющее большинство районов восточного Алеппо имеется доступ, который необходимо использовать для гуманитарных поставок", — сказал он по итогам заседания целевых групп в Женеве в четверг.

Собеседник агентства добавил, что "операция по эвакуации проходит успешно и безопасно, с соблюдением всех норм международного гуманитарного права".

"Более того осуществляется мониторинг со стороны ООН, а также других международных организаций – Международного Комитета Красного Креста, Всемирной Организации Здравоохранения. Никаких нарушений не выявлено", — отметил он.

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