Террористы обстреляли город Дераа на юге Сирии

ДАМАСК, 22 дек РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жертвами ракетного обстрела со стороны террористов города Дераа стали пять человек, сообщили РИА Новости в центральной больнице города.

"По предварительным данным, от ракетного обстрела террористов погибли пять человек, в больнице находятся и тяжелораненые, поэтому количество жертв может возрасти",- рассказал собеседник агентства.

Город Дераа, расположенный к югу от Дамаска, на границе с Иорданией контролируется правительственными войсками. Террористы контролируют ряд поселений на севере и западе от Дераа, включая пограничный КПП.

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