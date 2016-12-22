Де Мистура высоко оценил вклад Керри в межсирийское урегулирование

ЖЕНЕВА, 22 дек — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура высоко оценил вклад в межсирийское урегулирование госсекретаря уходящей администрации США Джона Керри.

"Никто, в том числе в США, не должен отрицать огромный интерес и поддержку, которая шла от устремленности Джона Керри от имени президента (Барака) Обамы", — сказал он, комментируя роль США в межсирийском урегулировании.

По его словам, без Керри не было бы "венского процесса", который появился, в первую очередь, благодаря настойчивости госсекретаря США, и только затем главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"У нас бы не было МГПС, двух целевых групп. У нас не было бы режима прекращения огня, введенного в феврале", — добавил он.

При этом де Мистура отметил, что в уходящем году были и моменты, когда переговоры региональных держав, России, Ирана и Турции "оказались позитивным моментом". Спецпосланник также назвал очень важной встречу между главами МИД РФ, Ирана и Турции в Москве 20 декабря. По его словам, ООН всегда хотела видеть вовлеченность тех стран, которые имеют прямое влияние на конфликт в Сирии.

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