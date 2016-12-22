Эгеланн: международным наблюдателям в Сирии нужна большая защита

ЖЕНЕВА, 22 дек — РИА Новости. Международным наблюдателям должна быть предоставлена защита в Сирии, заявил журналистам помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Нам необходимо большее присутствие во всех районах, где идет война и до сир пор есть напряжение. Присутствие означает защиту. И это основная цель резолюции СБ ООН — наблюдателям нужна большая защита", — сказал он.

По словам Эгеланна, в настоящий момент контингент из 31 местных и международных сотрудников ООН определен для проведения мониторинговой миссии. Они присоединятся к порядка 100 сотрудникам, которые находятся в восточном Алеппо.

"Для получения необходимой защиты нам необходимы все разрешения, которые очень медленно исходят от правительства и изо всех правительственных институтов в Сирии", — добавил он.

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