ООН надеется участвовать во всех гуманитарных переговорах по Сирии

ЖЕНЕВА, 22 дек — РИА Новости. ООН рассчитывает участвовать во всех переговорах, которые затрагивают гуманитарную ситуацию в Сирии, заявил в четверг журналистам помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Мы также хотели бы быть частью всех переговоров, которые ведутся в отношении гуманитарных направлений. Мы хотели бы быть частью соглашений, на которые имеем влияние, чтобы быть с ними с самого начала, и это также касается МККК и других", — сказал он.

По словам Эгеланна, нынешняя операция по эвакуации, в частности, в Алеппо, "является самой большой, спасла большое количество жизней".

Помощник спецпосланника ООН по Сирии утверждает, что в стране еще остается 15 осажденных районов, ситуация в которых не улучшилась, так как все внимание было обращено на восточное Алеппо. В большинство из них в декабре гуманитарная помощь так и не поступила, заявил он, указав на трудности с согласованием доступа.

"Мы готовы делать нашу работу. Дайте нам ее осуществить", — сказал Эгеланн, выразив надежду на то, что 2017-й должен стать годом, когда препятствия для работы гуманитарных организаций будут устранены.

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