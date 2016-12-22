Число турецких военных, погибших за сутки на севере Сирии, возросло до 16

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Число турецких военнослужащих, погибших в ходе операции "Щит Евфрата" в районе города Эль-Баб на севере Сирии за минувшие сутки, возросло до 16, еще 33 военных ранены, заявил в четверг министр обороны Турции Фикри Ышык.

В минувшую среду турецкое военное ведомство сообщило о 14 погибших и 33 раненых военнослужащих при операции по освобождению Эль-Баба от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"К сожалению, скончались два наших раненых товарища, число погибших возросло до 16. Трое раненых находятся в критическом состоянии", — сказал Ышык, выступая в турецком парламенте.

Он добавил, что от ИГ очищено 2 тысячи квадратных километров на севере Сирии, с начала операции уничтожено 1005 боевиков.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

По данным Анкары, всего с начала операции "Щит Евфрата" погибли 35 турецких военных.