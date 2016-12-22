Губернатор Алеппо рассказал об оказании медпомощи в осажденной провинции

АЛЕППО (Сирия), 22 дек — РИА Новости. Медицинские услуги продолжали оказывать жителям Алеппо все время, несмотря на то, что некоторые медучреждения были захвачены террористами, сообщил в интервью РИА Новости губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.

"Оказание медицинских услуг продолжалось все время, несмотря на то, что террористы захватили ряд медицинских учреждений. Для этих учреждений были созданы временные альтернативные центры, чтобы они продолжали работать. Поэтому такие медицинские услуги как прививки, срочная медпомощь, хирургическая помощь, — продолжали оказываться, и у нас есть лекарства, запас лекарств, которых хватит на несколько месяцев", — сказал он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>