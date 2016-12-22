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Война в Сирии
Война в Сирии

Губернатор Алеппо рассказал об оказании медпомощи в осажденной провинции

Тема:
Ситуация в Алеппо (948)
15:4322.12.2016
(обновлено: 15:45 22.12.2016)
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Ситуация в восточном Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин

АЛЕППО (Сирия), 22 дек — РИА Новости. Медицинские услуги продолжали оказывать жителям Алеппо все время, несмотря на то, что некоторые медучреждения были захвачены террористами, сообщил в интервью РИА Новости губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.

Ситуация в восточном Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Губернатор Алеппо назвал возвращение жителей в город одной из главных задач
"Оказание медицинских услуг продолжалось все время, несмотря на то, что террористы захватили ряд медицинских учреждений. Для этих учреждений были созданы временные альтернативные центры, чтобы они продолжали работать. Поэтому такие медицинские услуги как прививки, срочная медпомощь, хирургическая помощь, — продолжали оказываться, и у нас есть лекарства, запас лекарств, которых хватит на несколько месяцев", — сказал он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Освобожденные от боевиков кварталы Алеппо
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, заявил 13 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Освобожденный квартал восточного Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Сирийская армия провела ранее наступление в восточных районах Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон во вторник сообщил, что сирийские власти полностью контролируют более 98% территории Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Без малого 6 тысяч мирных жителей выведено за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон.
Освобожденный квартал Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил 14 декабря, что до 50 тысяч гражданских лиц могут оставаться в восточном Алеппо под контролем боевиков.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Мирные жители из освобожденных районов Алеппо размещаются в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.
Освобожденный квартал восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Свыше 360 боевиков сложили оружие и вышли в западную часть Алеппо за сутки, 329 из них амнистированы, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Среди шести тысяч мирных жителей, выведенных за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, свыше 2,2 тысячи - дети.
Освобожденный квартал Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Освобожденный квартал восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Освобожденный квартал восточного Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Бронетехника в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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За сутки разминирована территория общей площадью 16 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 45 зданий, а также 8,7 километра автодорог.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Освобожденный квартал восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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К утру среды переброска последней группы боевиков из восточного Алеппо пока не началась. В городе всю ночь и утро соблюдается режим прекращения огня. Ни в одном из кварталов Алеппо не слышно взрывов и стрельбы, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.
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Война в Сирии
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