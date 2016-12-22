Губернатор Алеппо надеется на продолжение сотрудничества с Россией
15:3922.12.2016
(обновлено: 15:56 22.12.2016)
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КАИР, 22 дек — РИА Новости. В сирийском Алеппо благодарны России за оказанную поддержку и помощь и рассчитывают на продолжение сотрудничества в будущем, сообщил в интервью РИА Новости губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.
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"Россия стояла на нашей стороне не только в борьбе с терроризмом, но и помогала нам в достижении национального примирения, оказывала гуманитарную, медицинскую помощь Сирии. Это позволяло сирийцам проявить стойкость, противостоять терроризму, победить его. Мы рассчитываем, что эта помощь и сотрудничество будут продолжены и в будущем, чтобы добиться окончательной военной победы с одной стороны, с другой стороны — заняться восстановлением и строительством нашей родины" — пояснил он.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.
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Освобожденные от боевиков кварталы Алеппо
Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, заявил 13 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Сирийская армия провела ранее наступление в восточных районах Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон во вторник сообщил, что сирийские власти полностью контролируют более 98% территории Алеппо.
Без малого 6 тысяч мирных жителей выведено за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил 14 декабря, что до 50 тысяч гражданских лиц могут оставаться в восточном Алеппо под контролем боевиков.
Мирные жители из освобожденных районов Алеппо размещаются в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.
Свыше 360 боевиков сложили оружие и вышли в западную часть Алеппо за сутки, 329 из них амнистированы, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Среди шести тысяч мирных жителей, выведенных за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, свыше 2,2 тысячи - дети.
Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Освобожденный квартал восточного Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
За сутки разминирована территория общей площадью 16 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 45 зданий, а также 8,7 километра автодорог.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.
К утру среды переброска последней группы боевиков из восточного Алеппо пока не началась. В городе всю ночь и утро соблюдается режим прекращения огня. Ни в одном из кварталов Алеппо не слышно взрывов и стрельбы, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.