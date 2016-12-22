Губернатор Алеппо надеется на продолжение сотрудничества с Россией

КАИР, 22 дек — РИА Новости. В сирийском Алеппо благодарны России за оказанную поддержку и помощь и рассчитывают на продолжение сотрудничества в будущем, сообщил в интервью РИА Новости губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.

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"Россия стояла на нашей стороне не только в борьбе с терроризмом, но и помогала нам в достижении национального примирения, оказывала гуманитарную, медицинскую помощь Сирии. Это позволяло сирийцам проявить стойкость, противостоять терроризму, победить его. Мы рассчитываем, что эта помощь и сотрудничество будут продолжены и в будущем, чтобы добиться окончательной военной победы с одной стороны, с другой стороны — заняться восстановлением и строительством нашей родины" — пояснил он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.

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