Рябков: США показали неспособность выполнить договоренности по Сирии

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. США показали неспособность выполнить договоренности по Сирии, РФ начала работу с теми, кто в состоянии повлиять на ситуацию на земле, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Но если Соединенные Штаты на нынешнем отрезке готовы двигаться в русле успокоения, в русле облегчения гуманитарной ситуации, недопущения новых эксцессов с "перенацеливанием" террористов с одной цели на другую, их перенаправлением из одного региона на другой и так далее, чем, по нашему мнению, грешат американские коллеги, то возможности для взаимодействия есть", — добавил собеседник агентства.
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