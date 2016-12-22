Рябков: США показали неспособность выполнить договоренности по Сирии

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. США показали неспособность выполнить договоренности по Сирии, РФ начала работу с теми, кто в состоянии повлиять на ситуацию на земле, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, Вашингтон продемонстрировал неспособность обеспечить выполнение договоренностей по Сирии, и "в этой ситуации возникла потребность найти формы работы с теми, кто в состоянии реально повлиять на ситуацию на земле, и все-таки помочь выйти из нынешнего положения". Поэтому, отметил Рябков, "встреча с коллегами из Турции и Ирана была крайне своевременной".

"Но если Соединенные Штаты на нынешнем отрезке готовы двигаться в русле успокоения, в русле облегчения гуманитарной ситуации, недопущения новых эксцессов с "перенацеливанием" террористов с одной цели на другую, их перенаправлением из одного региона на другой и так далее, чем, по нашему мнению, грешат американские коллеги, то возможности для взаимодействия есть", — добавил собеседник агентства.

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