Губернатор провинции Алеппо рассказал о масштабах разрушений

АЛЕППО, 22 дек — РИА Новости. Масштаб разрушений в Алеппо в результате деятельности террористов и операции по борьбе с ними — ужасающий, потребуется длительное время, чтобы его оценить точно, сообщил в интервью РИА Новости губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.

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"Масштаб разрушений ужасающий, потребуется еще дополнительное время, чтобы оценить все материальные потери, но уже специальные комиссии работают над этим", — сказал он.

По словам губернатора, параллельно идет процесс ликвидации последствий терроризма. "Город постепенно возвращается к нормальной жизни", — добавил Дияб.

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