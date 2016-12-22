Губернатор провинции Алеппо рассказал о масштабах разрушений

АЛЕППО, 22 дек — РИА Новости. Масштаб разрушений в Алеппо в результате деятельности террористов и операции по борьбе с ними — ужасающий, потребуется длительное время, чтобы его оценить точно, сообщил в интервью РИА Новости губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.
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По словам губернатора, параллельно идет процесс ликвидации последствий терроризма. "Город постепенно возвращается к нормальной жизни", — добавил Дияб.
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