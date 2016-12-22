Де Мистура: четверг может стать решающим для эвакуации из восточного Алеппо
15:0322.12.2016
(обновлено: 15:49 22.12.2016)
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ЖЕНЕВА, 22 дек — РИА Новости. Есть указания на то, что четверг, возможно, станет решающим днем для эвакуации боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо, но необходимо проверить факты, заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"Возможно, сегодня мы сможем увидеть, на это есть указания, но надо проверить факты, которые являются основными в нынешнем потоке новостей, что сегодня может оказаться решающим днем для эвакуации гражданских жителей и боевиков", — сказал он.
Де Мистура также выразил признательность работе Международного комитета Красного Креста, Сирийского арабского Красного полумесяца и турецких неправительственных организаций, которые осуществляют эвакуацию из восточного Алеппо, Фуа и Кефрайи.
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Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
Операция по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей завершена, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Отмечается, что российским Центром примирения вывезено за пределы Алеппо более 4,5 тысячи боевиков и 337 раненых.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Всего за время проведения операции из восточных кварталов города российским Центром примирения вывезено более 9,5 тысяч человек.
Боевики и мирные жители восточного Алеппо фотографируют колонну эвакуированных.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Автобусы и машины скорой помощи для эвакуации боевиков и мирных жителей восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация вооруженных повстанцев из восточного Алеппо.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.