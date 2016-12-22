Де Мистура: четверг может стать решающим для эвакуации из восточного Алеппо

ЖЕНЕВА, 22 дек — РИА Новости. Есть указания на то, что четверг, возможно, станет решающим днем для эвакуации боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо, но необходимо проверить факты, заявил журналистам спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Возможно, сегодня мы сможем увидеть, на это есть указания, но надо проверить факты, которые являются основными в нынешнем потоке новостей, что сегодня может оказаться решающим днем для эвакуации гражданских жителей и боевиков", — сказал он.

Де Мистура также выразил признательность работе Международного комитета Красного Креста, Сирийского арабского Красного полумесяца и турецких неправительственных организаций, которые осуществляют эвакуацию из восточного Алеппо, Фуа и Кефрайи.

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