Рябков рассказал, что помогло отделить террористов от оппозиции в Сирии

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Вашингтон не смог размежевать террористов от умеренной оппозиции в Сирии, по факту это сделали военные РФ и Сирии, и теперь США разочарованы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, вы правы, что без США решать многие вопросы не получается, это правда. Но в данном конкретном случае, к сожалению, Вашингтон раз за разом демонстрировал неспособность обеспечить выполнение ключевых элементов того, что принято называть домашней работой", — сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков отметил, что "домашняя работа Вашингтона на протяжении долгого времени сводилась, прежде всего, к размежеванию террористов от умеренных", но "в итоге это размежевание проведено по факту усилиями российских и сирийских военных".

"Конечно, это разочарование для Вашингтона. То же самое можно сказать о целом ряде других вопросов, включая и политический процесс, который мог бы возобновиться гораздо раньше, чем объявление (спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры), указывающее на 8 февраля в качестве соответствующей даты. Здесь, конечно, позиция США могла бы быть более активной", — отметил собеседник агентства.

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