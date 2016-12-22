Красный Крест назвал возможные сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного креста не обладает точной информацией о том, сколько еще людей надо эвакуировать из восточного Алеппо, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

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"Из последних сообщений моих коллег с места событий, в восточном Алеппо остается еще много людей, которые хотят его покинуть. Таким образом, наш осторожный подход заключается в том, что мы не даем каких-либо точных цифр и оценок, потому что мы их просто не знаем", — сказал он.

Маурер отметил, что в МККК были "немного ошеломлены отсутствием точных данных" о том, сколько людей находится в восточных районах Алеппо, когда началась операция по эвакуации.

"Потому что, когда мы вошли туда, мы знали обо всех этих цифрах, которые были разбросаны по международным СМИ – они могут быть правильными, а могут и не быть. В восточном Алеппо вы не в той ситуации, когда вы сразу видите и сразу же знаете, сколько человек вам необходимо еще эвакуировать", — сказал он.

По словам президента МККК, операция "возможно, займет еще пару дней".

"По моему опыту – я посещал Хомс, пригороды Дамаска весной, – когда вы видите разрушения, вы даже не можете себе представить, что в этих местах живут люди. Там есть укрытия, подвалы. И когда мы впервые вошли в восточное Алеппо, мы не увидели много людей. Но когда начались эвакуации, люди получили уверенность в том, что эвакуация работает и что они могут быть вывезены, и все больше людей стало выходить к нам из подземных убежищ к местам сбора", — добавил Маурер.

При этом он подчеркнул, что МККК "нацелен проводить эту операцию до тех пор, пока будет кого эвакуировать".

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