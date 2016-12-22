Красный Крест назвал возможные сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

14:3422.12.2016
(обновлено: 14:53 22.12.2016)
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ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного креста не обладает точной информацией о том, сколько еще людей надо эвакуировать из восточного Алеппо, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.
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"Из последних сообщений моих коллег с места событий, в восточном Алеппо остается еще много людей, которые хотят его покинуть. Таким образом, наш осторожный подход заключается в том, что мы не даем каких-либо точных цифр и оценок, потому что мы их просто не знаем", — сказал он.
Маурер отметил, что в МККК были "немного ошеломлены отсутствием точных данных" о том, сколько людей находится в восточных районах Алеппо, когда началась операция по эвакуации.
"Потому что, когда мы вошли туда, мы знали обо всех этих цифрах, которые были разбросаны по международным СМИ – они могут быть правильными, а могут и не быть. В восточном Алеппо вы не в той ситуации, когда вы сразу видите и сразу же знаете, сколько человек вам необходимо еще эвакуировать", — сказал он.
По словам президента МККК, операция "возможно, займет еще пару дней".
"По моему опыту – я посещал Хомс, пригороды Дамаска весной, – когда вы видите разрушения, вы даже не можете себе представить, что в этих местах живут люди. Там есть укрытия, подвалы. И когда мы впервые вошли в восточное Алеппо, мы не увидели много людей. Но когда начались эвакуации, люди получили уверенность в том, что эвакуация работает и что они могут быть вывезены, и все больше людей стало выходить к нам из подземных убежищ к местам сбора", — добавил Маурер.
При этом он подчеркнул, что МККК "нацелен проводить эту операцию до тех пор, пока будет кого эвакуировать".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Освобожденные от боевиков кварталы Алеппо
Сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, заявил 13 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Сирийская армия провела ранее наступление в восточных районах Алеппо. Российский Центр примирения враждующих сторон во вторник сообщил, что сирийские власти полностью контролируют более 98% территории Алеппо.
Без малого 6 тысяч мирных жителей выведено за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, сообщил в среду российский Центр примирения враждующих сторон.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил 14 декабря, что до 50 тысяч гражданских лиц могут оставаться в восточном Алеппо под контролем боевиков.
Мирные жители из освобожденных районов Алеппо размещаются в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.
Свыше 360 боевиков сложили оружие и вышли в западную часть Алеппо за сутки, 329 из них амнистированы, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Среди шести тысяч мирных жителей, выведенных за сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо, свыше 2,2 тысячи - дети.
Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Жители в освобожденном квартале восточного Алеппо.
Освобожденный квартал восточного Алеппо.
Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо.
За сутки разминирована территория общей площадью 16 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 45 зданий, а также 8,7 километра автодорог.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.
К утру среды переброска последней группы боевиков из восточного Алеппо пока не началась. В городе всю ночь и утро соблюдается режим прекращения огня. Ни в одном из кварталов Алеппо не слышно взрывов и стрельбы, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо.