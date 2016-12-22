Рябков: никто не делает секрета из достигнутых договоренностей по Сирии

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. У России, Ирана и Турции нет скрытой повестки дня по Сирии, секрета из содержания достигнутых договоренностей никто не делает, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Единственная повестка, которая существует и может существовать для нас и, я надеюсь, Турция и Иран разделяют это, — это нахождение путей к стабилизации, улучшению гуманитарной обстановки, к недопущению новых осложнений и новых страданий для жителей этой страны", — сказал собеседник агентства.

Рябков отметил, что этот базовый подход разделяется на практике и Тегераном, и Анкарой.

"Это важно само по себе. Но какая тут может быть скрытая повестка дня? Мы говорим об этой ситуации ежедневно, и никогда не отклоняемся от того, что целью является ликвидация террористической угрозы и создание условий, когда сами сирийцы могли бы определить будущее своего государства. Это звучит просто, но добиться этого крайне сложно. Тем не менее, альтернативы нет. Другой повестки дня не существует. Ее просто не может быть по определению", — отметил высокопоставленный дипломат.

Рябков добавил, что никто "не делает секрета из содержания вчерашних договоренностей", а "итоговый документ, заявление говорит само за себя".

Главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили во вторник в Москве ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.

По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Кроме того, Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по оживлению политического процесса для прекращения конфликта в Сирии. В документе подтверждается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.

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