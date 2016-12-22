Рябков: никто не делает секрета из достигнутых договоренностей по Сирии

14:3222.12.2016
(обновлено: 16:14 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. У России, Ирана и Турции нет скрытой повестки дня по Сирии, секрета из содержания достигнутых договоренностей никто не делает, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Единственная повестка, которая существует и может существовать для нас и, я надеюсь, Турция и Иран разделяют это, — это нахождение путей к стабилизации, улучшению гуманитарной обстановки, к недопущению новых осложнений и новых страданий для жителей этой страны", — сказал собеседник агентства.
Рябков отметил, что этот базовый подход разделяется на практике и Тегераном, и Анкарой.
"Это важно само по себе. Но какая тут может быть скрытая повестка дня? Мы говорим об этой ситуации ежедневно, и никогда не отклоняемся от того, что целью является ликвидация террористической угрозы и создание условий, когда сами сирийцы могли бы определить будущее своего государства. Это звучит просто, но добиться этого крайне сложно. Тем не менее, альтернативы нет. Другой повестки дня не существует. Ее просто не может быть по определению", — отметил высокопоставленный дипломат.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
Операция по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей завершена, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Отмечается, что российским Центром примирения вывезено за пределы Алеппо более 4,5 тысячи боевиков и 337 раненых.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Всего за время проведения операции из восточных кварталов города российским Центром примирения вывезено более 9,5 тысяч человек.
Боевики и мирные жители восточного Алеппо фотографируют колонну эвакуированных.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Автобусы и машины скорой помощи для эвакуации боевиков и мирных жителей восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация вооруженных повстанцев из восточного Алеппо.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Рябков добавил, что никто "не делает секрета из содержания вчерашних договоренностей", а "итоговый документ, заявление говорит само за себя".
Главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили во вторник в Москве ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.
По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Кроме того, Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по оживлению политического процесса для прекращения конфликта в Сирии. В документе подтверждается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.
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