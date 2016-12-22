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Война в Сирии
Война в Сирии

Рябков: никто не делает секрета из достигнутых договоренностей по Сирии

14:3222.12.2016
(обновлено: 16:14 22.12.2016)
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. У России, Ирана и Турции нет скрытой повестки дня по Сирии, секрета из содержания достигнутых договоренностей никто не делает, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ситуация в Алеппо. Архивное фото
© Фото: SANA
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"Единственная повестка, которая существует и может существовать для нас и, я надеюсь, Турция и Иран разделяют это, — это нахождение путей к стабилизации, улучшению гуманитарной обстановки, к недопущению новых осложнений и новых страданий для жителей этой страны", — сказал собеседник агентства.

Рябков отметил, что этот базовый подход разделяется на практике и Тегераном, и Анкарой.

"Это важно само по себе. Но какая тут может быть скрытая повестка дня? Мы говорим об этой ситуации ежедневно, и никогда не отклоняемся от того, что целью является ликвидация террористической угрозы и создание условий, когда сами сирийцы могли бы определить будущее своего государства. Это звучит просто, но добиться этого крайне сложно. Тем не менее, альтернативы нет. Другой повестки дня не существует. Ее просто не может быть по определению", — отметил высокопоставленный дипломат.

Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
Жители Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Операция по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей завершена, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© REUTERS/ Handout via Reuters TV
Отмечается, что российским Центром примирения вывезено за пределы Алеппо более 4,5 тысячи боевиков и 337 раненых.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© AFP 2016/ Baraa Al-Halabi
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Всего за время проведения операции из восточных кварталов города российским Центром примирения вывезено более 9,5 тысяч человек.
Боевики и мирные жители восточного Алеппо фотографируют колонну эвакуированных
© REUTERS/ Ammar Abdullah
Боевики и мирные жители восточного Алеппо фотографируют колонну эвакуированных.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо. 16 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация мирных жителей из восточного Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Эвакуация мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Жители Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© AFP 2016/ George Ourfalian
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Автобусы и машины скорой помощи для эвакуации боевиков и мирных жителей восточного Алеппо
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Автобусы и машины скорой помощи для эвакуации боевиков и мирных жителей восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
© AFP 2016/ George Ourfalian
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация вооруженных повстанцев из восточного Алеппо
© AFP 2016/ Stringer 
Эвакуация вооруженных повстанцев из восточного Алеппо.
Жители Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
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Рябков добавил, что никто "не делает секрета из содержания вчерашних договоренностей", а "итоговый документ, заявление говорит само за себя".

Кадры наблюдения за гумконвоем в Сирии. Съемка с беспилотника Минобороны РФ
© РИА Новости
Эксперт о докладе ООН по гумконвою в САР: непрофессионализм или заговор
Главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили во вторник в Москве ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.

По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Кроме того, Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по оживлению политического процесса для прекращения конфликта в Сирии. В документе подтверждается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.

Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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