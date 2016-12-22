СМИ: более 180 раненых из Алеппо доставили в турецкие больницы

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Эвакуированные из сирийского Алеппо 182 раненых доставлены в больницы провинции Хатай на юге Турции, сообщает в четверг агентство Anadolu.

По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, из Алеппо эвакуированы около 40 тысяч жителей. Накануне в Международном комитете Красного Креста (МККК) сообщили, что из города были эвакуированы все больные и раненые.

Из 182 раненых 80 были позже перевезены в больницы других провинций Турции, 23 выписаны, 15 не удалось спасти. Отмечается, что среди раненых 71 ребенок.

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