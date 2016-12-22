Шойгу: ВКС переломили ход борьбы с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Основные задачи, стоявшие перед Воздушно-космическими силами России в Сирии, выполнены, им удалось переломить ход борьбы с терроризмом в САР, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Основные задачи, поставленные Вооруженным силам перед началом операции в Сирии, выполнены. Действия ВКС России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране", — сказал он на заседании коллегии Минобороны России.

Шойгу добавил, что всего от боевиков освобождено 499 населенных пунктов на 12 360 квадратных километрах сирийской территории.

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