Шойгу: ВКС переломили ход борьбы с терроризмом в Сирии
14:1522.12.2016
(обновлено: 15:01 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Основные задачи, стоявшие перед Воздушно-космическими силами России в Сирии, выполнены, им удалось переломить ход борьбы с терроризмом в САР, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Основные задачи, поставленные Вооруженным силам перед началом операции в Сирии, выполнены. Действия ВКС России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране", — сказал он на заседании коллегии Минобороны России.
Шойгу добавил, что всего от боевиков освобождено 499 населенных пунктов на 12 360 квадратных километрах сирийской территории.
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Массированные удары ВКС России по позициям террористов в Сирии
Минобороны РФ опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии самолетами Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ.
Объектами поражений стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения, уточнили в МО РФ.
Стратегические ракетоносцы ВКС России взлетели с одного из аэродромов на территории России, их маршрут проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики.
Палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова" уничтожили не менее 30 боевиков "ан-Нусры" в провинции Идлиб, в том числе ряд полевых командиров.
Ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, и выполнили пуски ракет из района над Средиземным морем. После атаки самолеты успешно вернулись на аэродром.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ садится на палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" после нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.
Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Самолет Су-30 ВКС РФ, осуществляющий истребительно-авиационное прикрытие в ходе нанесения Ту-95МС ВКС РФ авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов на территории Сирии.