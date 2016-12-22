Песков о постановочных фото ситуации в Сирии: идет информационная война

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя постановочные кадры якобы бомбардировок ВКС РФ мирного населения в Сирии, подчеркнул, что в мире идет информационная война, но Россия научилась противостоять информационной угрозе.

"Информационная война идет полным ходом, мы все существуем в атмосфере информационной войны. Дело в том, что по мере развития технологий кратно увеличивается объем, скорость передачи информации, палитра инструментов, которые доводят информацию до потребителей", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что параллельно с этими процессами возрастает количество непрофессиональной и некачественной информации, количество желающих манипулировать этой информацией и использовать информацию в преступных целях.

"Здесь палка о двух концах. Есть информация, которая спасает, просвещает, учит, информирует, и в то же время информация, которая обманывает, наносит вред информационным системам. Россия научилась противостоять информационной угрозе. Причем делает это достаточно просто, но последовательно, главное — доносить свою точку зрения, используя все достижения прогресса, не соглашаться с информационными подлогами, "утками", объяснять правду, не стесняться никогда этой правды. И мы видим, что это приносит результаты", — добавил Песков.