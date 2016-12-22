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Война в Сирии
Война в Сирии

Политолог прокомментировал резолюцию ООН по расследованиям в Сирии

12:5922.12.2016
(обновлено: 13:01 22.12.2016)
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Дамаск на рассвете. Архивное фото
© Фото: SANA

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН по механизму расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии, скорее всего, останется на бумаге, она никак не отразится на России, считает член Общественной палаты, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед
© РИА Новости. Sputnik
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"Эта резолюция, как и многие резолюции ГА ООН, останется на бумаге, также как, к примеру, резолюция по Крыму… Я думаю, что на нас это никак не отразится, потому что резолюции ГА ООН не имеют обязательного характера, мы просто не будем участвовать, также как и не будут участвовать основные государства, которые заинтересованы в урегулировании сирийского конфликта, это и Иран, это и Китай, которые голосовали против, я думаю, что и Турция в этом не будет участвовать", — заявил РИА Новости Орджоникидзе.

Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
© AFP 2016/ Kena Betancur
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По его словам, "механизм, который сложился в последнее время, тройка Россия-Иран-Турция, показал, что он может работать наиболее успешным образом". "А вот все эти механизмы, какие-то непонятные ооновские, ни к чему хорошему не приведут. Сначала нужно достичь прекращения огня и мирного урегулирования, а потом уже думать о всех остальных проблемах, и о восстановлении, и о гуманитарной помощи, она и сейчас, конечно, нужна, и о преступлениях террористов, но это все потом, сначала нужно достичь политического урегулирования", — добавил он.

Орджоникидзе подчеркнул, что на Ближнем Востоке необходима совместная международная борьба с терроризмом, иначе боевики бесконечно будут переходить из одного города в другой.

"Для этого нужно создать, как мы неоднократно предлагали, коалицию всех государств, пока США не идут на это. До тех пор пока Идлиб не будет взят, пока американская коалиция не покажет, что она действительно борется с терроризмом, террористы без конца будут бегать по пустыне туда-сюда", — сказал член ОП.

По мнению Орджоникидзе, "нужно заниматься делом, а не принимать всякие глупые резолюции". "Когда мы бомбим — это преступление, когда они бомбят – это борьба с терроризмом — это какой-то абсурд. Делается все то же самое, вы посмотрите, что пишет западная пресса, что нашего посла в Турции (Андрея) Карлова убили, потому что Россия вмешивается, потому что Россия участвует в освобождении Сирии от террористов, простите, а западная коалиция из 63 стран чем занимается? Сразу возникает вопрос, официально они говорят, что они занимаются борьбой с терроризмом, но а где результаты этой борьбы", — сказал он.

Дети Алеппо. Архивное фото
© Sputnik/ Nour Melhem
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Он также добавил, что в ближайшее время "будут серьезные изменения в политике США, потому что новая администрация (Дональда) Трампа не видит среди приоритетов свое соперничество с Россией". "Все, что сейчас принимается и делается, в том числе и в рамках ГА ООН, это все в качестве временной меры, и всерьез это уже никто не будет рассматривать", — добавил Орджоникидзе.

Генеральная Ассамблея ООН в среду приняла решение создать механизм расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии для будущих судебных преследований. Круг вопросов, которыми займется новая структура, определит генеральный секретарь ООН в течение 20 дней. За документ проголосовали 105 стран, против — 15, еще 52 государства воздержались. Россия, Китай, Иран, Сирия, Алжир, Белоруссия, Киргизия не поддержали проект резолюции.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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