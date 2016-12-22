Путин: опыт применения оружия в Сирии открывает новые возможности в ВТС

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Опыт применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно-технического сотрудничества, надо воспользоваться этим по максимуму, заявил в четверг президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

"Эффективность применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно-технического сотрудничества. Нужно воспользоваться ими по максимуму, мы знаем, какой интерес проявляют партнеры к современному российскому оружию", — сказал он.

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