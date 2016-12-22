Документ по базе ВМФ в Тартусе может быть внесен в Госдуму до конца года

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что документ по базе ВМФ России в сирийском Тартусе может быть внесен в Думу до конца этого года.
Минобороны РФ в октябре заявило о намерении создать постоянную военно-морскую базу в сирийском Тартусе. Соответствующие документы уже подготовлены, они проходят межведомственное согласование.
Позже источник РИА Новости в парламенте сообщил, что соглашение о размещении в сирийском Тартусе российской базы ВМФ будет заключено на 49 лет.
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