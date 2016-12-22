Китай призвал мировое сообщество не политизировать сирийский вопрос

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Мировое сообщество должно совместно решать сирийский вопрос, а не политизировать или усложнять его, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла решение создать механизм расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии для будущих судебных преследований. Круг вопросов, которыми займется новая структура, определит генеральный секретарь ООН в течение 20 дней. За документ проголосовали 105 стран, против — 15, еще 52 государства воздержались. Россия, Китай, Иран, Сирия, Алжир, Белоруссия, Киргизия не поддержали проект резолюции.

"ООН объявила о перезапуске женевских переговоров в феврале, и, исходя из имеющихся обстоятельств, мы полагаем, что международное сообщество должно работать в унисон, а также создавать условия для возобновления политического процесса по сирийскому вопросу, а не продолжать далее политизировать или усложнять сирийский вопрос", — сказала Хуа Чуньин, отвечая на вопрос, почему Китай не поддержал проект резолюции.

По ее словам, Китай придерживается позиции, что политическое соглашение — единственный верный путь для решения сирийского кризиса.

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"Все стороны должны придерживаться международного права… Мы полагаем, что международные усилия должны уважать территориальную целостность, законную независимость Сирии, должны способствовать политическому решению и национальному примирению, усилия должны поддерживать единство стран-членов ООН (по этому вопросу)", — отметила Хуа Чуньин.

Резолюция постановляет учредить под эгидой̆ ООН "международный̆ беспристрастный̆ и независимый̆ механизм по содействию проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирийской̆ Арабской̆ Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию".

Новой структуре предписывается сотрудничать с независимой̆ международной̆ комиссией̆ по расследованию событий в Сирии "в сборе, обобщении, обеспечении сохранности и анализе доказательств нарушений норм международного гуманитарного права", а также в подготовке материалов для дальнейшего проведения уголовных разбирательств "национальными, региональными или международными судами или трибуналами, которые имеют или могут иметь в будущем юрисдикцию в отношении этих преступлений по международному праву".

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