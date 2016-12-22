Из Алеппо удалось вывести около 40 тысяч жителей, заявил премьер Турции

АНКАРА, 22 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Около 40 тысяч жителей эвакуировано из сирийского Алеппо, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в четверг.

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"Мы провели большое количество дипломатических контактов с Россией и с Ираном. В результате из зоны боевых действий эвакуировано 40 тысяч гражданских лиц. Это не далось нам легко. Те, кто не хочет прекращения войны в регионе, пользуются любой возможностью для того, чтобы вставить палки в колеса. Однако с помощью тесных контактов и дипломатических усилий нам удалось это сделать, и мы продолжаем нашу работу", — сказал Йылдырым, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития в Анкаре.

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