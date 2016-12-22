В восточной части Алеппо продолжается эвакуация
10:4222.12.2016
(обновлено: 10:43 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эвакуация восточной части сирийского Алеппо все еще продолжается, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя ООН.
"Эвакуация все еще идет, наблюдатели все еще на месте. Порядка 300 частных транспортных средств покинули (город — ред) в течение ночи и утра сегодняшнего дня", — сообщил представитель ООН.
Ранее президент Международный комитет Красного Креста (МККК) Петер Маурер сообщил РИА Новости, что МККК с начала эвакуации вывез из восточного Алеппо 30 тысяч человек. Маурер добавил, что по данным МККК "в восточном Алеппо все еще остается огромная масса людей, которые хотят его покинуть", и эвакуация может занять "еще пару дней".
ООН заявила в среду, что эвакуация людей из восточной части Алеппо возобновилась после того, как была прервана. Сообщалось, в частности, что 75 автобусов вывезли в западный пригород Алеппо 5 тысяч человек, затем эвакуация была прервана.
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Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо
Операция по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей завершена, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Отмечается, что российским Центром примирения вывезено за пределы Алеппо более 4,5 тысячи боевиков и 337 раненых.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Всего за время проведения операции из восточных кварталов города российским Центром примирения вывезено более 9,5 тысяч человек.
Боевики и мирные жители восточного Алеппо фотографируют колонну эвакуированных.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Сотрудники Красного креста ожидают выхода последней группы боевиков из восточного Алеппо.
Автобусы и машины скорой помощи для эвакуации боевиков и мирных жителей восточного Алеппо.
Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо.
Эвакуация вооруженных повстанцев из восточного Алеппо.
Жители Алеппо в квартале Салахеддин после вывода боевиков и членов их семей из восточного Алеппо.