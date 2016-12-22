В восточной части Алеппо продолжается эвакуация

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эвакуация восточной части сирийского Алеппо все еще продолжается, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя ООН.

"Эвакуация все еще идет, наблюдатели все еще на месте. Порядка 300 частных транспортных средств покинули (город — ред) в течение ночи и утра сегодняшнего дня", — сообщил представитель ООН.

Ранее президент Международный комитет Красного Креста (МККК) Петер Маурер сообщил РИА Новости, что МККК с начала эвакуации вывез из восточного Алеппо 30 тысяч человек. Маурер добавил, что по данным МККК "в восточном Алеппо все еще остается огромная масса людей, которые хотят его покинуть", и эвакуация может занять "еще пару дней".

ООН заявила в среду, что эвакуация людей из восточной части Алеппо возобновилась после того, как была прервана. Сообщалось, в частности, что 75 автобусов вывезли в западный пригород Алеппо 5 тысяч человек, затем эвакуация была прервана.

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