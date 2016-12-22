Эксперты ОПК следят за исправностью российской военной техники в Сирии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Представители предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) постоянно следят за исправностью военной техники на российской базе Хмеймим в Сирии, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в четверг.

"Нашим военнослужащим в Сирию мы направили все самое современное. И средства связи, и оптику, и стрелковое вооружение, и высокоточные боеприпасы. В Сирии у нас находятся представители предприятий, которые постоянно присутствуют на базе, смотрят, как используется техника. В случае необходимости немедленно все ремонтируется, восстанавливается", — сказал Рогозин.

В июне замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что исправность российской боевой техники в Сирии поддерживается на уровне 80-90%, промышленники по первому зову прибывают в Хмеймим для проведения качественного и своевременного ремонта.

Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>