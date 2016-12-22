Госдеп не обладает информацией об окончании вывода боевиков из Алеппо

ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Госдепартамент не может подтвердить информацию об окончании вывода боевиков из Алеппо, сказал представитель госдепартамента США Джон Кирби в ходе регулярного пресс-брифинга для прессы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что процесс вывода боевиков из сирийского Алеппо завершается, военные России и Турции тесно взаимодействуют, а серия переговоров дала результат.

"Мы не хотели бы забегать вперед ООН. Для нас пока непонятно, действительно ли завершается процесс вывода боевиков из Алеппо", — сказал Кирби.

ООН заявляла в среду, что эвакуация людей из восточной части Алеппо возобновилась после того, как была прервана. Сообщалось, в частности, что 75 автобусов вывезли в западный пригород Алеппо 5 тысяч человек, затем эвакуация была прервана.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию по размещению международных наблюдателей для мониторинга за эвакуацией мирных жителей из сирийского Алеппо, а также призывающую к предоставлению немедленного гуманитарного доступа к населению и защите медицинских учреждений. Принятый документ поручает генеральному секретарю ООН провести необходимые приготовления. Ранее в ООН сообщали, что на месте уже находится более 100 человек, большинство из них — граждане Сирии. Накануне сообщалось о получении одобрения на размещение еще 20 представителей международной организации.

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