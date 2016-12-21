В Сирии за сутки зафиксированы 26 нарушений перемирия

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. За сутки в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Хама зафиксированы 26 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований, сообщается в среду в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"За сутки зафиксировано 26 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (8) и Хама (2)", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны России.

По данным МО РФ, вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из минометов квартал Саха-База в городе Алеппо.

"Группировки террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра") из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Сукари (дважды), Лерамон, "3000", Маньян, Амри и Эль-Амрия в городе Алеппо", — добавляет российское военное ведомство.

Отмечается также, что в провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Махарда и Суран. В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Барза, Бузайна, Джаубар (дважды), Кабун, Кафер-Батна, Хараста и Мазраад-Махмуд, больницу Ибн-эль-Валид и лагерь Эль-Вафидин.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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