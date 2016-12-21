Минобороны и Пентагон отметили отсутствие инцидентов в небе над Сирией

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Эксперты оборонных ведомств РФ и США отметили в ходе состоявшейся видеоконференции эффективность взаимодействия по предотвращению инцидентов при выполнении задач по выводу мирного населения и боевиков из сирийского Алеппо, сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.

В среду 21 декабря прошла видеоконференция РФ и США по выполнению меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в воздушном пространстве Сирии.

"Была отмечена эффективность взаимодействия ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции по предотвращению инцидентов при выполнении задач по выводу мирного населения и боевиков из восточного Алеппо по согласованным коридорам", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В прошлую пятницу российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил об окончании операции по освобождению города от боевиков, контролировавших с 2012 года восточные кварталы. После этого из восточного Алеппо начался выход боевиков и членов их семей, а также эвакуация мирного населения. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что этот процесс завершится в ближайшие дни.