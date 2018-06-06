ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Второй этап масштабного обучения английскому языку сотрудников сферы гостеприимства в рамках подготовки к приему гостей крупных международных мероприятий, в том числе игр чемпионата мира по футболу, завершился в Свердловской области, сообщил в среду департамент информационной политики главы региона.
Такие образовательные мероприятия прошли в регионе по поручению губернатора Евгения Куйвашева впервые. На первом этапе в 2017 году подобное обучение прошли 550 сотрудников сферы гостеприимства. Мероприятия организованы Центром развития туризма при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области и проводились за счет областного бюджета. Объем финансирования на текущий год составил порядка 5 миллионов рублей.
Программа обучения была рассчитана на месяц и включала работу с лексикой, грамматикой, с текстом, а также формат "деловой игры".
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.