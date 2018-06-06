ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Второй этап масштабного обучения английскому языку сотрудников сферы гостеприимства в рамках подготовки к приему гостей крупных международных мероприятий, в том числе игр чемпионата мира по футболу, завершился в Свердловской области, сообщил в среду департамент информационной политики главы региона.

"Семьсот восемьдесят сотрудников отелей и объектов питания Свердловской области прошли обучение английскому языку и получили соответствующие сертификаты. В обучении приняли участие сотрудники 77 средств размещения и 46 объектов питания Свердловской области", — говорится в сообщении.

Такие образовательные мероприятия прошли в регионе по поручению губернатора Евгения Куйвашева впервые. На первом этапе в 2017 году подобное обучение прошли 550 сотрудников сферы гостеприимства. Мероприятия организованы Центром развития туризма при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области и проводились за счет областного бюджета. Объем финансирования на текущий год составил порядка 5 миллионов рублей.

"Накануне ЧМ-2018 по поручению губернатора мы усилили работу по повышению квалификации специалистов в сфере гостеприимства. Основной упор сделали на языковую подготовку к приему болельщиков и гостей ЧМ. До этого совместно с отельерами делали "контрольные закупки", проводили операцию "тайный гость", выяснили, что не все в этой сфере владеют языками и необходимо дополнительное обучение, чтобы подготовленные сотрудники отелей встречали через неделю гостей региона", — цитируются в сообщении слова заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Александра Породнова.

Программа обучения была рассчитана на месяц и включала работу с лексикой, грамматикой, с текстом, а также формат "деловой игры".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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