В акваториях Черного и Каспийского морей уничтожили условные ракеты

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Противоракетные рубежи, установленные на черноморском и каспийском побережье, в рамках масштабной тренировки уничтожили условные крылатые ракеты, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как сообщается, противоракетные рубежи были созданы силами Черноморского флота, Каспийской флотилии и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) вдоль западного побережья Каспийского и северо-восточного берега Черного морей.

"Разведывательно-ударные контуры двух флотских объединений ЮВО и армии ВВС и ПВО обнаружили и уничтожили условные крылатые ракеты… в акваториях Черного и Каспийского морей. Загоризонтные радиолокационные станции "Подсолнух", а также средства ПВО противолодочных и малых ракетных кораблей успешно справились с задачей своевременного обнаружения условных целей на максимальных дальностях", — говорится в релизе.

Отмечается, что разведку целей и контроль их поражения обеспечили расчеты беспилотников из состава экипажей кораблей.

В масштабной тренировке по борьбе с крылатыми ракетами было задействовано около 10 кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также четыре звена оперативно-тактической и морской авиации.