Oxxxymiron прокомментировал рэп-баттл с американцем Dizaster

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российским рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) прокомментировал рэп-баттл с американским исполнителем Баширом Ягами (Dizaster) словами "я роняю Запад".

Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что битва двух рэперов пройдёт в Лос-Анджелесе 15 октября и начнётся в 15.00 по местному времени (2.00 мск). А уже вечером 16 октября в эфире ТВ-3 баттл будет показан полностью с субтитрами на русском языке и с закадровым комментарием известных рэп-баттлеров России, имена которых пока не называются. В этот же день запись появится на сайте канала TV-3.ru

"Я роняю Запад, у", — написал Оксимирон в своем Twitter.

Тема рэп-баттлов (состязание двух рэперов с целью словесного унижения оппонента в рифмованной форме) стала популярной, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. В интернете запись поединка посмотрели более 24 миллионов раз. Самым популярным видео рэп-баттлов в истории YouTube к настоящему моменту является баттл Oxxxymiron и Johnyboy, собравший почти за 2,5 года более 40 миллиона просмотров.

Федоров – рэпер и один из самых известных русскоязычных мастеров рэп-баттла. По данным Forbes, в этом году 32-летний исполнитель занял 44 строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых российских музыкантов, заработав 1,3 миллиона долларов.