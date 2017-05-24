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Культура

Премьеры недели: пятая часть "Пиратов Карибского моря" вне конкуренции

18:0724.05.2017
(обновлено: 19:56 24.05.2017)
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© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Студия Walt Disney. Архивное фотоСтудия Walt Disney. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Самая ожидаемая премьера года, пятая часть знаменитой франшизы — "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" с Джонни Деппом в главной роли, выходит в прокат в четверг, конкурировать с голливудским хитом никто не решился, за исключением мультсборника и фильма ужасов "Монстры юга".

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© Предоставлено CoolConnections
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"Никто из прокатчиков не рискнул делать контрпрограммирование. "Пираты" порвут всех, они подойдут для любой аудитории, и конкурировать с ними сложно", — объяснил РИА Новости "премьерное затишье" на неделе кинокритик Александр Голубчиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг ожидания зрителей составил 98%, а критиков — всего 35%.

Воробей, Мясник и трезубец Поседона

Релиз блокбастера "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины" с Джонни Деппом в роли экзальтированного капитана Джека Воробья в 2003 году ознаменовал рождение самой успешной франшизы Джерри Брукхаймера и самой успешной серии художественных фильмов в истории компании Disney. Далее последовали "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (2006), "Пираты Карибского моря: На краю света" (2007) и "Пираты Карибского моря: На странных берегах" (2011) — общая мировая касса четырёх фильмов превысила 3,7 миллиарда долларов.

"Работая над первым фильмом, мы и мечтать не могли, что создадим нечто, что вырастет до таких высот… Изначально мы всего лишь хотели развлечь зрителей, перенести их в другой мир на пару часов, мы и представить не могли, что перенесём их в этот мир почти на 15 лет. Видимо, нам всем была суждена пиратская доля", — приводит слова Брукхаймера пресс-служба Disney.

Танк Т-34. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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В новом фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", продюсером которого снова стал Брукхаймер, а режиссёрами выступили Йоаким Роннинг и Эспен Сандберг, компанию Деппу составили оскароносные Хавьер Бардем и Джеффри Раш, а также другие актёры. Бардем сыграл капитана команды мертвецов Салазара по кличке Морской Мясник — антагониста Джека Воробья. Салазар питает особую ненависть к Джеку, от которого отвернулась удача и он пребывает в унынии. Победить врага Джек Воробей сможет с помощью мифического трезубца Посейдона, за которым он отправится в компании неотразимой Карины Смит и юного матроса Генри.

"Найти действительно свежие и оригинальные ходы для пятой части было непросто, но именно это было важным для нас. Приступая к работе, мы взяли за ориентир самый первый фильм. Это невероятная франшиза и огромная ответственность для нас. У этой серии столько фанатов по всему миру, включая нас самих, с тех самых пор, как мы увидели первый фильм", — цитирует пресс-служба режиссеров картины.

По словам режиссеров, они "хотели снять самый лучший фильм пиратской саги" — весёлую, зрелищную и эпическую картину с сильным эмоциональным ядром и яркими персонажами. Как у них это получилось — будут судить зрители.

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© AP Photo / Tsering Topgyal
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Съемки блокбастера проходили на восточном побережье Австралии, в заливе Мортон, природном парке Леннокс Хедленд, на горе Тамбурин, островах Святой Троицы и в канадском Ванкувере. Сцены на кораблях снимались на масштабной "арене кораблей" с практически полноразмерными судами, установленными на подвижных платформах.

Монстры и мультики

Вместе с "Пиратами" в российский прокат выходит триллер "Монстры Юга" — современные "Байки из склепа" — собравший в американском прокате неутешительную сумму в 24 тысячи долларов. Сюжет — классический для "ужастика". На пустынной дороге встречаются случайные путники: двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа молодежи, следующая на концерт, брат в поисках потерявшейся сестры, семья на отдыхе. Всем им придется противостоять своим самым темным тайнам и потаенным страхам.

В субботу, 27 мая, для детей, не достигших возрастного ценза "Пиратов", в прокате стартует альманах "МУЛЬТ в кино". В новом выпуске маленькие зрители увидят свежие эпизоды сериалов "Белка и Стрелка. Озорная семейка", "Ми-Ми-Мишки", "Волшебный фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Лунтик и его друзья", "Тима и Тома" и "Бумажки".

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